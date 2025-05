Izraelski vojaki streljali na diplomatsko delegacijo na Zahodnem bregu RTV Slovenija Palestinske oblasti so obtožile izraelsko vojsko, da je namerno streljala na diplomate, ki so bili na obisku v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu. Incident je obsodilo več evropskih držav in EU, ki od Izraela zahtevajo pojasnila.

