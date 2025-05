Šok za domače navijače, Zverev se psolavlja Sportal Tretji nosilec Hamburga Andrej Rubljov je v drugem krogu turnirja s 6:3, 7:5 premagal Nemca Justina Engela in napredoval v četrtfinale. S turnirjem pa je sklenil domači up in prvi nosilec turnirja Alexander Zverev. S 6:3, 4:6, 7:6 (5) ga je ugnal Francoz Alexandre Muller.

