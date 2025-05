Rešitve morajo biti trajne in odporne na podnebne spremembe Vlada RS Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je danes v Rečici ob Savinji sešel s predstavniki občin in gospodarstva, s katerimi je razpravljal o napredku obnove po poplavah in o skupnih korakih naprej. Minister je predstavil nekatere ključne podatke o obnovi ter dolgoročne ukrepe na področju urejanja vodotokov, s katerimi se povečuje odpornost na podnebne spremembe in varnost ljudi.

