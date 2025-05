Richard Carapaz kot prerojen: Boril se bom do konca! Sportal Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) je veliki junak 11. etape 108. Dirke po Italiji. Z eksplozivnim napadom devet kilometrov pred koncem 186-kilometrske preizkušnje od Viareggia do Castelnovo ne' Montija je zlomil vso konkurenco in se veselil 24. profesionalne zmage v karieri, prve po 17. etapi lanskega Toura. "To zmago posvečam sinu, ki danes praznuje rojstni dan, in ženi," je pov...

