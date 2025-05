Nočejo umreti, a ne morejo zbežati: Ukrajinci ujeli 49.000 nabornikov 24ur.com Ukrajinska mejna straža je sporočila, da je od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 okoli 49.000 nabornikom preprečila, da bi pobegnili iz države. In to so le tisti, ki so jih prestregli. Število tistih, ki nočejo umirati na fronti, kamor politiki z nobene vojskujoče strani denimo svojih otrok običajno ne pošiljajo, je še precej večje. Poslužujejo se tudi nezakonitih načinov, mnogi med njimi s...

