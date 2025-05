Slovan prvi finalist; pravkar Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško RTV Slovenija Rokometaši Slovana so prvi finalisti državnega prvenstva. Tudi na drugi tekmi so premagali ekipo Trimo Trebnje (21:25). Pravkar poteka drugi polfinalni obračun Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško. Na prvi tekmi so slavili Celjani.

