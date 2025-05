Tottenhamu prva evropska lovorika po letu 1984 in vozovnica za Ligo prvakov 24ur.com Nogometaši Tottenhama so zmagovalci letošnje izvedbe Lige Evropa, potem ko so v finalnem obračunu na San Memesu v Bilbauu z zadetkom Brennana Johnsona v 41. minuti prvega polčasa s končnih 1:0 ugnali Manchester United. To je prva evropska lovorika za Londončane po letu 1984.

