O tem ni bilo dvoma: Flick ostaja na klopi Barcelone vsaj še dve leti 24ur.com Karizmatični nemški strateg Hansi Flick še vsaj dve leti ostaja del katalonskega nogometnega velikana. Barcelona in Flick sta sklenila dogovor o podaljšanju pogodbe, ki bo 60-letnega Nemca s španskim moštvom vezala do 30. junija 2027, so potrdili na spletni strani kluba.

