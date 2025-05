Leta 2002 je Svet občine Šoštanj imenoval posebno komisijo za evidentiranje in označitev prikritih grobišč. Cilj te komisije je odkriti in razjasniti zamolčane povojne zločine na območju Šoštanja in njegove okolice. Po petih letih dela, več kot sto opravljenih razgovorih, sodelovanju z državnimi institucijami in kriminalistično policijo ter kljub številnim oviram so se pred slovensko javnostjo odp ...