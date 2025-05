Na sladoledih v petih mestih: kje smo našli sladoled, ki je boljši kot v Italiji Primorske novice Pet mest, štiri države, pet sladolednih postankov, nešteto okusov in različne cene. Kje na leto pripravijo neverjetnih 30 milijonov kepic in kje skrivajo recepture, stare sto let?

Sorodno