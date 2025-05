Štern in Kozamernik poudarila, da je Soli takoj naredil dober vtis 24ur.com Odbojkarska zveza Slovenije je predstavila novega selektorja moške članske reprezentance. Nalogo glavnega trenerja bo prevzel italijanski strokovnjak Fabio Soli, ki je z zvezo podpisal dvoletno pogodbo in možnostjo podaljšanja za dodatni dve leti. Dolgoletna član reprezentance Žiga Štern in Jan Kozamernik o novopečenem selektorju govorita z izbranimi besedami. Sploh slednji, ki je zadnji dve sezo...

Sorodno









Omenjeni Italija

Metod Ropret Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Denis Avdić

Primož Roglič

Romana Tomc