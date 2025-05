Avstrijci so na ta dan čakali več kot 30 let Sportal Na svetovnem hokejskem prvenstvu se začenjajo izločilni boji. Na Danskem bosta ob 16.20 palice prekrižali favorizirana Švica in Avstrija, ki v četrtfinalu igra prvič po letu 1994. Istočasno bo v Stockholmu obračun Američanov in Fincev. Ob 20.20 bodo gostitelji Danci za polfinale izzvali Kanado, drugi gostitelj Švedska pa se bo v evropski klasiki pomeril z branilci naslova Čehi.

