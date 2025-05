Pijan in brez izpita prevažal otroke, ki niso bili pripeti N1 Sinoči so policisti v Črnomlju ustavili 47-letnika brez izpita, bil je tudi pijan. Za povrh je v avtomobilu, ki ni bil registriran in tehnično brezhib

