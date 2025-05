Ob odprtju sejma v Ningboju o nadgradnji gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko Krizno ogledalo Slovenija in Kitajska krepita sodelovanje, priložnosti za nadgradnjo pa je še veliko, predvsem na področju visokih tehnologij, avtomobilske industrije, turizma in logistike, je bilo slišati ob današnjem odprtju sejma China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair v Ningboju. Slovenija na sejmu nastopa kot častna gostja.

Sorodno