Slovenija je na dobri poti, da do leta 2035 postane ena od vodilnih evropskih držav na področju raziskav in razvoja, je na konferenci o prihodnosti tehnološkega razvoja v Sloveniji poudaril minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Kot ključno za dosego tega cilja je izpostavil povečanje vlaganj v znanost in privabljanje kadra.