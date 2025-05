"Odločate se med podporo ljudem v stiski in podporo lobijem, ki sprejetje zakona blokirajo že 20 let!" Govori.se "Glas ZA zakon je nujen in pomeni podporo ljudem v stiski, glas vzdržanja pa je v podpora kaosu, neurejenosti, nevarnim praksam in lobijem, ki sprejetje zakona blokirajo že 20 let."

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Ilka Štuhec

Primož Roglič

Luka Dončić