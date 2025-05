Grožnje slovenskim okrožnim sodiščem in sodnikom #video SiOL.net Kriminalisti še preiskujejo ozadje groženj, ki jih je policija prejela v sredo zjutraj, ko je neznani storilec sporočil, da je na treh slovenskih sodiščih nastavil eksploziv. Zanimivo je, da so se grožnje pojavile le nekaj dni po razkritju načrtov za beg iz mariborskega zapora, ko so načrtovali rezanje rešetk in celo napad z raketometom, vendar pa dogodka naj ne bi bila povezana. Ozadje dogodka je...

