“V zadnjih dneh me je kot pravnuka Maistrovega borca nekaj dejanj oblastnikov močno prizadelo, zato sem danes preprosto moral odpreti dušo […] Si vsaj ne bom očital, da sem molčal, ko je bilo potrebno spregovoriti in braniti domovino ter njeno suverenost in ponos!” je na družbenem omrežju LinkedIn zapisal Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke (NLB). Blaž Brodnjak je prepričan ...