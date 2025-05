Pogrešana oseba: Ste morda videli Antona Gregoriča? domžalec.si Policisti Policijske postaje Ribnica obravnavajo primer pogrešane osebe. Svojci so obvestili policijo, da pogrešajo 57-letnega Antona Gregoriča iz Ribnice. Anton Gregorič je visok 183 cm, močnejše postave, ima rjave oči, sivorjave kratko postrižene lase in urejene brke sivorjave barve. Nazadnje je bil oblečen v jeans hlače in modro-sive superge. Pogrešani za vožnjo uporablja osebni avtomobil Toyot ...

