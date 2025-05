Telekom Slovenije prinaša svež veter novosti za svoje uporabnike. V ospredju je uvedba možnosti neomejenega prenosa podatkov na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, na Kosovu in v Albaniji, odslej pa tudi v ZDA, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ter v Švici. Aktualna je tudi majska ponudba Modri Fon z novimi telefoni Redmi Note 14 in ugodnej ...