Luka Koper, prvo četrtletje: prihodki in dobiček so poleteli, lepa rast pri zabojnikih Finance V Luki Koper so v letošnjem prvem četrtletju pretovorili 17 odstotkov več zabojnikov kot v tem obdobju lani; takrat so pretovor kvarili hutijevci in rdečemorska kriza

Sorodno