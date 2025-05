Kallas v Beogradu: Ni bližnjic do članstva v EU Primorske novice Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je danes v Srbiji tamkajšnjim oblastem sporočila, da ni bližnjic do članstva v EU, ter jih pozvala k izvedbi potrebnih reform. V Beogradu se je poleg državnega vrha srečala tudi s predstavniki opozicije in študenti. Napovedala je nove pogovore med Beogradom in Prištino v Bruslju.

