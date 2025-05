Ministrica Tanja Fajon podelila prvo priznanje za življenjsko delo v diplomaciji Vlada RS Ministrica Tanja Fajon je ob dnevu slovenske diplomacije podelila priznanje za življenjsko delo v diplomaciji veleposlaniku dr. Borisu Frlecu. »To priznanje je izraz posebnega spoštovanja in zahvale posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom, dosežki in prizadevanji pustili neizbrisen pečat na področju slovenske diplomacije,« je med drugim na slovesnosti dejala Fajon.

