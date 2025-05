Cedevita Olimpija boj za finale začela s pričakovano zmago Sportal V košarkarski ligi OTP banka se je začel boj za veliki finale. Košarkarji Cedevite Olimpije so na uvodni tekmi pri Podčetrtku zanesljivo zmagali s 96:70 in tako za napredovanje potrebujejo še zmago. V soboto bo na sporedu še tretja tekma četrtfinala med Ilirijo in Šentjurjem, zmagovalec tega para pa se bo v polfinalu pomeril s Krko.

