'Prostora za naivnost na internetu preprosto ni več' 24ur.com Preverjene informacije, resnica in zaupanje so v današnjem svetu pomembnejše kot kdaj koli prej. Prav boj proti dezinformacijam in kibernetska varnost pa sta bila ena od osrednjih tem na konferenci o prihodnosti tehnološkega razvoja v Sloveniji, ki jo je v Ljubljani gostila Britansko-slovenska gospodarska zbornica.