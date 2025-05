Sinner, Zverev in Đoković vsi v zgornji polovici tabele RTV Slovenija Prireditelji Roplanda Garrosa so opravili žreb za drugi letošnji turnir za grand slam, ki se bo začel v nedeljo. Prvi nosilec Jannik SInner, olimpijski prvak Novak Đoković in lanski finalist Alexander Zverev so v zgornji polovici tabele.

