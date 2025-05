DPD opozarja na poskuse spletnih prevar: Videti so zelo prepričljivo Cekin.si Družba DPD Slovenija opozarja na poskuse prevar prek kratkih sporočil sms, elektronske pošte in celo oglasov na družbenih omrežjih. Gre za izjemno prepričljive in profesionalno zasnovane prevare, katerih namen je vedno enak: pridobiti vaše osebne podatke, številko bančne kartice ali uporabniško ime in geslo, so sporočili.

Sorodno













Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Zoran Janković

Tanja Fajon