»Smo stoodstotno pripravljeni na etapo in na sprejem navijačev« Primorski dnevnik Giro d’Italia se po štirih letih vrača na goriške ceste. Leta 2021 je na etapi s startom v Gradežu in cilju v Ulici Roma v Gorici zmagal belgijski kolesar Victor Campenaerts, roza majico pa je nosil Kolumbijec Egan Bernal, ki je nato tudi na koncu slavil zmago. In kot pred štirimi leti bo tudi letos karavana dirke po Italiji kolesarila po slovenskih cestah, vendar ima letošnja etapa še poseben pom ...