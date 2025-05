Piše: Gašper Blažič Ko sem pred kratkim na portalu STA zagledal novico, da je predsednica Nataša Pirc Musar v Evropskem parlamentu povsem brez dlake na jeziku tako rekoč označila Izrael za genocidno državo, sem najprej mislil, da je to kakšna neslana šala. Pa ni bila. Res je to rekla. O genocidu namreč. In seveda so provladni mediji to »okrasili«, da je doživela stoječe ovacije. Iz česar bi lahko ...