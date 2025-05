Prestop Saturna iz rib v ovna: Klic k resnični moči in novi odgovornosti (Suzy) Slovenske novice Štitiindvajsetega maja Saturn – starodavni učitelj časa, omejitev in modrosti – stopi v ognjeno znamenje ovna. Prvič po skoraj treh desetletjih znova odpira poglavje preizkušanja najčistejšega plamena – plamena biti. In čeprav oven kipi od začetkov, poguma, pionirstva in osebne volje, Saturn ni tu, da bi ploskal našim spontanostim. Saturn je preveri, ali ima naš ogenj korenine. Ali je naša volja, da zaživimo kot svoj pravi jaz, podprta z odgovornostjo ali zgolj z egoističnim uporom.

