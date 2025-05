Piše: Moja Dolenjska Iz SBC – Kluba slovenskih podjetnikov so sporočili, da slovensko poslovno okolje postaja iz dneva v dan bolj neprijazno. To potrjujejo tudi mednarodne analize. Vedno višji davki, ki so lani zrasli skoraj najbolj med vsemi državami OECD, zapletena birokracija, vladni korupcijski škandali in na splošno negativen odnos države do podjetništva so resna grožnja blaginji državljanov. ...