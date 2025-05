Poslanec Hoivik, ki so ga pred tednom dni rešili s strehe, se je na omrežjih zahvalil za podporo RTV Slovenija "Pogled s strehe demokracije, varen sestop ob pomoči gasilcev in kasnejši komentarji spodbude so dokaz, da v Sloveniji živijo dobri ljudje," je na omrežju X zapisal SDS-ov poslanec Andrej Hoivik. Minuli petek so ga gasilci rešili s strehe parlamenta.

