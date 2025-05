Policisti policijske postaje Murska Sobota so minili teden na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 58-letnem občanu, pri kateri so našli več kosov orožja in rastlinske delce, za katere sumijo, da gre za konopljo. Našli so tudi minometno bombo, ki so jo na kraju prevzeli policisti iz specialne enote protibombne zaščite. Pri hišni preiskavi so policisti našli še malokalibrske naboje ...