Žirija za 35. Delovo nagrado kresnik je za najboljši roman leta izbrala pet nominirancev. Podelitev bo potekala 23. junija, na kresni večer, na Rožniku. Med finaliste so se uvrstili romani treh založb - Beletrine, Goge in Litere. Prva je izdala tretji del trilogije Kurji pastir Ferija Lainščka Kurja fizika in September Ane Schnabl, druga Onečejevalca Kazimirja Kolarja in Ćrtice Tine Perić, tretja ...