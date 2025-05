Neurje z močnim vetrom zajelo severovzhod Italije Dnevnik Italijansko deželo Furlanija-Julijska krajina je v četrtek zajelo silovito neurje z močnim vetrom in udari strele, zabeležili so celo tornado. Ponekod je padla rekordna količina dežja. Blizu Lignana so z jadrnice reševali nemške turiste, poročajo

Sorodno





Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Robert Golob

Milan Zver