Na območju Vrhnike je včeraj prišlo do drzne tatvine iz trgovine. V prodajalno so vstopile tri ženske in zamotile prodajalca, pri tem pa iz trgovine ukradle škatlico z nakitom v vrednosti več tisoč evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so zapisali, so bile ženske stare med 40 in 50 let, dve sta govorili italijansko, ena slovensko. Vse so imele srednje dolge črne lase.