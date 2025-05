V Turčiji pridržali slovenskega častnega konzula in direktorja podjetja Yapi Merkezi RTV Slovenija Turški organi so v okviru preiskave korupcije pridržali direktorja podjetja Yapi Merkezi in slovenskega častnega konzula v Istanbulu Mustafo Basarja Ariogluja, poročajo mediji. Yapi Merkezi sicer skupaj s Kolektorjem sodeluje pri gradnji drugega tira.

