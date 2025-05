Pijan in drogiran trčil v avtobus Primorske novice Zoženje avtoceste od Kozine do Kastelca povzroča velike težave že običajnim voznikom, kaj šele voznikom, ki niso ravno čistih misli in ostrega pogleda. V četrtek popoldne je voznik s skoraj dvema promiloma alkohola in nekaj kokaina v telesu prehiteval belgijski avtobus in se zaletel vanj. Zaradi nesreče je zastal zastoj, 41-letni Ljubljančan se bo kmalu poslovil od vozniškega dovoljenja.

