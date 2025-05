Kontron: Za izvoz v Rusijo smo imeli vsa potrebna dovoljenja zurnal24.si V slovenski podružnici tehnološkega konzorcija Kontron s sedežem v Avstriji zagotavljajo, da so imeli za izvoz opreme v Rusijo vsa potrebna izvozna dovoljenja. S tem so se odzvali na poročanje bruseljskega spletnega medija Politico, da so telekomunikacijsko tehnologijo izvažali kljub sankcijam proti Moskvi zaradi invazije v Ukrajini.

