Košarkarji Ilirije so zadnji polfinalisti domačega državnega prvenstva lige OTP banke. V odločilni tretji tekmi četrtfinala so v Ljubljani po podaljšku premagali Šentjur s 94:89 (18:13, 38:29, 58:53; 78:78) in se bodo na prvi polfinalni tekmi v ponedeljek, 26. maja, v Novem mestu pomerili s Krko.



