Umrl znani glasbeni zvezdnik Lokalec.si Tragedija se je zgodila v sredo zvečer v New Jerseyju – življenje je izgubil zvezdniški bobnar Daniel Williams. Star je bil komaj 39 let. Glasbeni svet žaluje za resničnim talentom, ki nas je mnogo prezgodaj zapustil. V četrtek zvečer, 22. maja, je v nesreči majhnega zasebnega letala umrl nekdanji bobnar priljubljene skupine “The Devil Wears Prada”. View this post on Instagram ...

