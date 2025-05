Kranj ima novega milijonarja Nova24TV Glavni dobitek v igri na srečo Eurojackpot v vrednosti 37,3 milijona evrov je bil vplačan v Kranju, so sporočili iz Loterije Slovenije. Po plačilu davka bo srečnež bogatejši za 31,7 milijona evrov, občina stalnega prebivališča dobitnika pa za 5,6 milijona evrov. Izplačilo dobitka bo možno po 3. juniju, srečni dobitnik pa ima za prevzem dobitka čas do 21. avgusta, so še zapisali v Loteriji Slovenij ...

