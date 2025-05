Nogometaši Napolija do krone v italijanskem prvenstvu 24ur.com Nogometaši Napolija so v zadnjem krogu italijanskega prvenstva prišli do naslova državnih prvakov. Na domačem stadionu Diego Armando Maradona so z 2:0 ugnali Cagliari in se četrtič v zgodovini veselili prestižne domače lovorike. Tri točke je v Comu osvojil tudi Napolijev najbližji zasledovalec Inter, vendar je bilo to premalo, da bi prehiteli Neapeljčane, ki so imeli pred zadnjim krogom točko pre...

