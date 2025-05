So uhajale informacije o gostincu? Na Policiji izredni strokovni nadzor 24ur.com V. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič je v zvezi s sumom uhajanja informacij v preiskavi domnevne trgovine z ljudmi, katere je osumljen gostinec iz Kobarida, odredil izredni strokovni nadzor nad delom policijskih uprav Nova Gorica in Kranj s področja preiskovanja kaznivih dejanj, so potrdili na Generalni policijski upravi (GPU).

