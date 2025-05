Fenerbahče izločil branilca naslova, Monaco pa drugi grški klub Sportal V Abu Dabiju se igra zaključni turnir evrolige. Prvi finalist je postal Fenerbahče, ki je premagal branilca naslova Panathinaikos. Turki so prvo četrtino dobili z 22:14, na glavni odmor pa odšli s prednostjo 38:33. Drugi polčas je bil bolj izenačen, a so košarkarji Fenerja v zadnjih minutah zadevali pomembne mete in dvoboj dobili z 82:76. V drugem polfinalu je Monaco premagal najboljše ekipo redne...

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Boštjan Poklukar

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Kristjan Čeh