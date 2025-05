Dan Slovenske vojske: na ogled tudi vozilo patria 8x8 XP in vozilo JLTV 4X4 24ur.com Slovenska vojska bo v Kopru zaznamovala svoj dan. Obiskovalcem bodo predstavili svojo oborožitev in dejavnosti na kopnem, morju in zraku. Zvečer bo potekal brezplačni koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske in več znanih glasbenikov. Zbrane na prireditvi bo nagovorila tudi predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar.

