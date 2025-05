Vrhnika prekinila vladavino Dobovca in osvojila prvi državni naslov 24ur.com Ekipa vrhniškega Silika je pred polno dvorano na Vrhniki postala novi državni prvak. Na četrti tekmi finalne serije so s 3:2 premagali Dobovec in serijo dobili s 3:1 v zmagah. Za Vrhničane je to po dveh zaporednih porazih v zadnjih dveh finalnih serijah proti istemu tekmecu prvi naslov državnega prvaka, Dobovec ostaja pri sedmih.

