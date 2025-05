Celje jih ima več kot Olimpija! Kdo je najboljši v 1. SNL? Sportal Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je objavil nominirance za najboljše nogometaše in trenerja sezone 2024/2025 v Sloveniji. Zmagovalci bodo proglašeni v ponedeljek, med 23 kandidati za najboljšo enajsterico pa so nogometaši šestih različnih klubov. Največ jih prihaja iz Celja (8), sledijo prvak Olimpija (6), Maribor (5) in Koper (2), po enega predstavnika pa imata Bravo in...

