Slovenska vojska svoj dan danes praznuje v Kopru (FOTO) Primorske novice Danes sobotni utrip v Kopru kroji tudi Slovenska vojska, ki si je za praznovanje svojega dne izbrala največje mesto v slovenski Istri. Na Ukmarjevem trgu in vzdolž Pristaniške ulice predstavljajo svojo opremo (vse do 17. ure), dopoldne pa so koprsko nebo preletavala različna zračna plovila, nekatera so izvajala tudi zračne akrobacije. Praznovanje bodo zaključili s koncertom Orkestra Slovenske vojske, ki se mu bodo pridružili priljubljeni glasbeniki.

