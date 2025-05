Na več kot desetih lokacijah v Celju so dopoldne izvedli regijsko vajo, v kateri so preizkusili usposobljenost ekip za zaščitno in reševanje v primeru potresa osme stopnje po mikroseizmični lestvici. Sodelovalo je skoraj 600 pripadnikov sil in struktur, ki so vključeni v sistem, poveljnik Civilne zaščite Zahodnoštajerske Janez Melanšek pa v prvih ocenah (te bodo dokončno znane v dveh tedeih) izraz ...